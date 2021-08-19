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Число инфицированных Covid-19 превысило 10 тысяч в Атырауской области

19 Августа 2021 15:30
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Число инфицированных Covid-19 превысило 10 тысяч в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области число инфицированных Covid-19 превысило 10 тысяч человек, 450 заболели за последние сутки. Продолжается рост заболеваемости на Тенгизском месторождении и в Жылыойском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 450 заболевших коронавирусной инфекцией.

В частности, в городе Атырау подтверждено 247 случаев заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 102 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 47 заболевших, в Индерском районе - 11, в Исатайском районе - семь, Кызылкогинском районе - 21, в Курмангазинском районе - шесть, в Макатском районе - шесть, в Махамбетском районе - три человека.

У 239 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами. У 211 человек симптоматика отсутствует.
За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 330 человек.
В настоящее время лечение получают: в домашних условиях 8 263 человека, в инфекционных стационарах 1780 человек. В модульной больнице находятся 189, во второй областной больнице – 186 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 95, в кардиоцентре - 102, в железнодорожной больнице - 106 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 387, в областной больнице - 176 пациентов, в общежитиях - 129, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 403 человека.
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#Атырауская область   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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