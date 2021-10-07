Число инфекционных коек в Алматы снижено до 3179

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Выступая на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, замакима Алматы Ержан Бабакумаров рассказал о работе ковидных стационаров в мегаполисе в условиях четвертой волны КВИ и после ее спада, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В период пика четвертой волны в Алматы было подготовлено порядка 10 тыс. инфекционных коек, из них было задействовано около 9 тыс. На пике волны «дельта» их загруженность составляла до 70%. В резерве акимат держал 1000 коек.

На сегодняшний день количество инфекционных коек в городе снижено до 3179, их загруженность составляет 41% (1342 пациента находятся на 6 октября). Это ГКИБ им. Жекеновой, ее филиалы на улице Дегдара, 10, и модульный стационар в микрорайоне Саялы, ДГИБ с филиалом в Наурызбайском районе, Центр фтизиопульмонологии на Дегдара, 45, с филиалом на улице Гончарной, ГКБ №1, филиал ГКБ №4 на 300 коек, размещенный в здании общежития гуманитарно-педагогического колледжа.

«На пике КВИ мы увеличили количество реанимационных коек до 730. Их загруженность в этот период доходила до 70%. Всего в реанимации инфекционных стационаров в августе поступили 2030 пациентов», - отметил Е. Бабакумаров.

Замакима Алматы подчеркнул, что в реанимационных отделениях мегаполиса количество иногородних пациентов доходило до 33%.

На 6 октября 2021 года в Алматы задействовано 310 коек в ОРИТ, из них 54% занято (172 пациента в ОРИТ). В связи с увеличением количества зараженных и последовательным увеличением количества больных в стационарах, тяжелых больных в реанимациях, выросло число летальных случаев.

«Сейчас мы видим стабилизацию. За сентябрь летальность среди реанимационных больных снизилась на 18% относительно августа. Но количество тяжелых пациентов сохраняется, это объясняется длительным пребыванием пациентов в ОРИТ - более одного месяца», - сообщил Е. Бабакумаров.

На пике заболеваемости на домашнем стационаре находились порядка 15 тыс. зараженных, сегодня их число составляет 3500 пациентов.

«Несмотря на пандемию, мы старались оказывать плановую помощь жителям в полном объеме, используя девять нековидных городских и 39 частных стационаров, а также 13 республиканских организаций. Сейчас многопрофильные клиники вернулись к своему прежнему режиму работы», - подчеркнул Е. Бабакумаров.

Заместитель акима Алматы также отметил, что благодаря Стабфонду лекарств и медизделий, созданному в прошлом году, сформированы необходимые запасы из 68 наименований продукции до мая 2022 года.

«На сегодняшний день в город завезено 58,8 млн штук лекарственных средств, реализовано 43,5 млн штук, в наличии имеется 15,3 млн штук, в том числе неснижаемый остаток составляет 8 млн штук, или 40%», - сообщил Е. Бабакумаров.

«В целом система здравоохранения выдержала и не допустила перегрева, запасы лекарственных препаратов и СИЗов достаточны, сбоев в обеспечении не было», - подчеркнул Е. Бабакумаров.