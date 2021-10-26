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    01:39, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Число инфекционных коек сократилось на треть в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В регионе число инфекционных коек сократилось на треть, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в регионе в связи со снижением заболеваемости COVID-19 число инфекционных коек в больницах сокращено с 2352 до 730 мест - более чем на треть.

    «В настоящее время в модульной больнице получают лечение 99 пациентов, во второй областной больнице – 6 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 33. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 73 человека», - проинформировали в пресс-службе облздрава.

    Напомнив, что 15 сентября в регионе закрылись сразу пять инфекционных стационаров, развернутых в областной больнице, кардиоцентре, двух общежитиях и железнодорожной больнице. Из-за снижения числа пациентов в начале октября закрылся инфекционный стационар, действовавший на базе фтизиопульмонологического центра.

    Как ранее сообщалось, 210 тысяч жителей Атырауской области привились двумя компонентами вакцин.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Общество
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