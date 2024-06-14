Число грантов в вузах Малайзии для казахстанских студентов увеличится

Мажилис посетил исполняющий обязанности Председателя Сената Парламента Малайзии датук Нур Джазлан бин Тан Шри Мохамед. На встрече со Спикером Мажилиса Ерланом Кошановым стороны обсудили развитие межпарламентского сотрудничества, передает агентство Kazinform cо ссылкой на пресс-службу Сената.

Открывая встречу, Ерлан Кошанов выразил соболезнования в связи с безвременной кончиной Председателя Сената Парламента Малайзии датука Мутанга Тагала в мае этого года.

Переходя к вопросам двустороннего сотрудничества, Спикер Мажилиса отметил, что Малайзия – один из ключевых партнеров Казахстана в Юго-Восточной Азии. Он подчеркнул, что между нашими странами установлены крепкие партнерские отношения, которые динамично развиваются, благодаря плодотворному диалогу глав двух государств – Президента Касым-Жомарта Токаева и Премьер-министра Ануара Ибрагима.

Фото: Ж. Жумабеков

– Официальный визит Премьер-министра Ануара Ибрагима в Казахстан в мае этого года стал поистине историческим. Касым-Жомарт Кемелович отметил в своем выступлении, что это событие открыло новый этап сотрудничества между нашими странами. На уровне парламентов мы продолжим путь взаимного доверия и уважения, проложенный нашими лидерами, – сказал Ерлан Кошанов.

Председатель Мажилиса рассказал гостям об экономических и политических преобразованиях, которые реализуются сегодня в Казахстане по инициативе Главы государства. При этом он отметил, что практически все масштабные изменения начинаются с принятия соответствующих законов, которые направлены на развитие экономики, обеспечение верховенства закона и порядка в обществе.

В свою очередь, и.о. Председателя Сената Парламента Малайзии выразил благодарность за теплый прием и проявил интерес к проводимым в Казахстане политическим реформам.

Фото: Ж. Жумабеков

– Усиление статуса Парламента – очень важный шаг Вашего Президента, так как это влечет за собой повышение политической культуры в обществе. Мы видим, что сегодня в вашем Парламенте представлено множество партий, аналогичная система действует и у нас. Это наглядно демонстрирует демократические принципы и открытость выборов в наших странах, – подчеркнул Нур Джазлан Мохамед.

И.о. главы Сената выразил поддержку народу Казахстана в связи с произошедшими паводками. Он заявил, что Малайзия имеет большой опыт в борьбе с водной стихией и готова делиться им с Казахстаном.

На встрече поднимались также вопросы взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, образовательной сферах. При этом Нур Джазлан Мохамед выступил с инициативой увеличить число грантов для обучения казахстанских студентов в малазийских вузах. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области IT-технологий, взаимных инвестиций и туризма, в том числе увеличение частоты прямого авиасообщения между Астаной и Куала-Лумпуром.

Фото: Мажилис

По итогам встречи спикеры договорились об усилении обмена законотворческим опытом между парламентариями и активизации сотрудничества по линии парламентских групп дружбы двух стран.