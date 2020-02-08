Число грабежей сократилось в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарские полицейские добились успеха в сокращении числа грабежей, благодаря своей оперативности, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря оперативности сотрудников полиции, в регионе в течение последних лет наблюдается снижение числа грабежей. По итогам 2019 года снижение произошло на 17 процентов, в 2018 году - на 19 процентов», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По мнению самих сотрудников правоохранительных органов, раскрытие грабежей зависит в первую очередь от работы полицейских в первые минуты, когда, получив сообщение о таком преступлении, стражи порядка отрабатывают близлежащие районы, дворы и подъезды, гаражи, закоулки и переходы, где могут спрятаться и отсидеться грабители.

«Павлодарскими полицейскими в подъезде дома задержан ранее судимый 36-летний горожанин, который в 21.45 возле дома по улице Катаева, воспользовавшись моментом, когда на улице было пустынно, вырвал из рук 23-летней девушки телефон и сорвал с ушей золотые сережки, - рассказали в департаменте. - Примерно в это же время в другом районе города полицейскими между гаражами задержан 24-летний молодой человек, который сорвал из рук студента мобильник и прятался».

А днём ранее оперативники задержали девушку, которая в тёмное время суток сорвала с ровесницы сумку с документами и убежала. Её задержали во дворе одного из домов.

«Уйти с похищенным грабителям не удалось, их задержали полицейские. Теперь «любители лёгкой наживы» предстанут перед судом», - подытожили в пресс-службе.