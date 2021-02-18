Число гидрологических постов увеличат в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Число гидрологических постов в Казахстане будет увеличено. Об этом сообщил в ходе прямого эфира на странице Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК в Facebook заместитель генерального директора РГП «Казгидромет» Серик Саиров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт министерства.

По словам Серик Саирова, в Казахстане на сегодня гидрометеорологический мониторинг проводится на 377 гидрологических постах.

«Согласно рекомендациям Всемирной метеорологической организации, наблюдательная сеть на территории страны должна быть больше сегодняшнего положения. В связи с этим нами разработан план по принятию комплексных мер для доведения показателя по числу постов до 550 единиц к 2025 году», - отметил замглавы Казгидромет.

Наряду с этим, Серик Саиров озвучил и предварительные данные по гидрометеорологической ситуации в бассейнах рек республики по состоянию на 1 февраля текущего года. Так, было отмечено, что по всей территории страны объемы снегозапаса меньше среднемноголетних значений.

«В Казахстане 8 речных водохозяйственных бассейнов. По каждому из них складывается аналогичная ситуация - объемы снегозапаса получены меньше нормы. Эти обстоятельства означают, что предстоящий год ожидается для многих рек маловодным. Особенно в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях», - добавил спикер.

Кроме того, по сообщениям Серика Саирова, в настоящее время принимаются меры по совершенствованию существующих методов гидрологического прогнозирования.

«Прогнозирование режима рек в период половодья является важной и сложной задачей. Поэтому нами в 2020 году были разработаны и усовершенствованы руководящие документы, к примеру, Правила составления гидрологических прогнозов, руководство по прогнозированию стока весеннего половодья рек Казахстана, методические записки по прогнозу объема стока весеннего половодья равнинных рек. Разработанные методики получили положительные отзывы от ведущих ученых и специалистов в области водных ресурсов», - подчеркнул он.

Помимо использования данных наблюдательной сети Казгидромет, применяются также и спутниковые данные и данные Европейского центра средне-срочных прогнозов погоды для прогноза объемов стока в период весеннего половодья, численные модели SWIM и HBV-light.

«В планах на 2021-2022 годы - адаптация новейшей версии Шведской модели HBV 6.4 под условия Казахстана», - проинформировал Серик Саиров.

По вопросу изучения проблем малых рек страны заместитель главы Казгидромет отметил, что предприятием запланированы экспедиции на малые реки Жем и Ойыл для подробного изучения их текущего состояния.

«21 февраля планируется первичное обследование на месте, затем с улучшением погодных условий, будет организована еще одна экспедиция к данным рекам уже для проведения подробного анализа. Подобный опыт мы планируем реализовать и по другим малым рекам страны», - резюмировал он.