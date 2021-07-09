Число фактов падения детей из окон выросло в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О причинах трагических случаев падения детей из окон и с балконов рассказали жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году в Жамбылской области с высоты по разным обстоятельствам упали четверо детей. В этом году уже зарегистрировано восемь фактов падения детей из окон и с балконов, - рассказали в пресс-службе департамента полиции региона. - Возраст детей варьирует от двух до 12 лет. Это несчастные случаи выпадения по неосторожности, из-за несоблюдения родителями правил безопасности».

При этом имеется один факт падения 15-летнего подростка с балкона пятого этажа и один факт падения несовершеннолетнего с крыши дома 5-этажного здания. Оба факта сопровождались пренебрежительным отношением родителей к технике безопасности, неосторожностью, несоблюдением правил травмоопасности на высоте, а также отсутствием должного внимания взрослых к досугу несовершеннолетних детей, подчеркнули в ведомстве.

«Никогда не рассчитывайте на москитные сетки, они не предназначены для защиты от падений. По возможности устанавливайте металлические решетки на окна и блокираторы на оконные ручки. Для проветривания помещений квартир и домов открывайте форточки, до которых малышу будет трудно дотянуться, и не оставляйте в качестве подставки различные предметы мебели под подоконниками. Не позволяйте несовершеннолетним подолгу без присмотра проводить время и играть на балконе, в том числе делать фото и снимать видеоролики», - призвали стражи порядка.

Напомним, недавно в Таразе четырехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа. Сейчас он уже находится дома, его здоровью ничего не угрожает - об этом написал начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор Жанат Сулейменов на своей странице в Facebook, отметив, что с наступлением тёплых дней маленькие дети подвержены риску выпадения из окон, и все эти случаи связаны с недосмотром взрослых. «Ребенок - самое дорогое, что может быть у человека. Нельзя забывать о его безопасности, благополучии. Родители, которые дали детям жизнь, несут ответственность за их будущее», - обратился к родителям начальник жамбылской полиции.