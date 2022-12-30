Число ДТП выросло за последние двое суток в Павлодарской области

30 Декабря 2022, 20:43

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - За последние двое суток работники службы «103» выезжали на дорожно-транспортные происшествия 10 раз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На местах аварий медики оказывали помощь 17 пострадавшим, шестеро из которых - дети», - сообщила пресс-служба павлодарской областной станции скорой помощи.

​28 декабря после столкновения автомобилей в Павлодаре, на улице Айманова, медицинская помощь понадобилась двум подросткам 14 и 15 лет. Обоих доставили в детскую областную больницу с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

«29 декабря в областном центре на перекрестке улиц Назарбаева-Теплова пострадали 32-летняя женщина и трехлетняя девочка. Их пришлось транспортировать в больницу», - привели еще один пример в ведомстве.

​Самая крупная авария за последние дни произошла на трассе между Экибастузом и поселком Шидерты в минувший четверг. Рано утром там в кювет вылетела машина. Двоих пострадавших мужчин 41 и 26 лет с разными травмами доставили в Экибастузскую городскую больницу. Еще три человека отказались от медицинского осмотра.​ ​

​«Практика такова, что чаще всего скорая помощь выезжает на ДТП, которые происходят на загородных трассах. Однако в последнее время стало намного больше столкновений и наездов на пешеходов именно в селитебной зоне. Если раньше речь шла об одном-двух выездах на аварии внутри города, то только 28 декабря в Павлодаре наши реанимобили выезжали на дорожно-транспортные происшествия 6 раз», - говорит заместитель главврача областной станции службы «103» Ольга Вербовая.

​Рост количества ДТП в скорой помощи видят в повышении интенсивности движения в преддверии новогодних выходных. Поэтому в службе призывают всех участников дорожного движения быть бдительными на дорогах и соблюдать все правила ПДД.