Число ДТП с участием электросамокатов увеличилось в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- За последние 9 месяцев в Алматы совершено 277 дорожно- транспортных происшествий с участием электросамокатов, в которых погибло 5 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как прокомментировали, в департаменте полиции города Алматы, за последние годы в мегаполисе увеличивается количество лиц использующих альтернативные средства передвижения («АСП»), такие как мопеды, электросамокаты, электроскутеры.

Популярность таких видов транспорта связана с доступностью, удобностью перемещения в городах, а также отсутствием необходимости регистрации, прохождения обучения и получении разрешения на управление.

Необходимо отметить, что электросамокаты развивают достаточно высокую скорость - до 80 км/час, однако законом не предусмотрены средства защиты и ограничения по скорости.

«Увеличения количества участников дорожного движения, пользующихся АСП, привело к росту дорожно-транспортных происшествий с их участием, в том числе с летальным исходом. К примеру, если в 2018 году всего зарегистрировано 66 ДТП. В 2020 году их количество возросло в 2 раза (130), а за истекшие 9 месяцев текущего года совершено 277 ДТП, в которых погибло 5 человек, получили различные травмы 296», - прокомментировали в полиции в ответ на официальный запрос агентства.

В ведомстве отметили, что правила дорожного движения не в полной мере регулируют положение «АСП». Они приравненны к иным участникам дорожного движения, в связи с чем могут быть привлечены к ответственности только по одному виду правонарушения (ст.615 КРКобАП).

Напомним, недавно сенатор Нурторе Жусип в своём депутатском запросе поднял вопрос о дорожной безопасности. Он предложил законодательно обезопасить пешеходов от электросамокатов и гироскутеров.