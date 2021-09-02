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Число дисциплинарных дел в отношении госслужащих возросло в СКО

2 Сентября 2021 13:41
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Число дисциплинарных дел в отношении госслужащих возросло в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году увеличилось количество дисциплинарных дел, рассмотренных на Совете по этике. Об этом сообщила руководитель департамента по делам государственной службы Елена Степаненко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам Е. Степаненко, в прошлом году за восемь месяцев рассмотрели 12 дел, в этом – 18.

«Из них пять возбуждены в отношении руководителей отделов строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кызылжарского, М. Жумабаева, Уалихановского, Айыртауского и района им. Г. Мусрепова за совершение проступков, дискредитирующих государственную службу. Выразилось это в выкупе домов по программе переселения «Енбек», не соответствующих технической спецификации указанной в конкурсной документации государственных закупок. Всех привлекли к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии», - сообщила Е. Степаненко.

Всего на основании решений Совета по этике к дисциплинарной ответственности привлекли 14 должностных лиц.

«Выявлен факт неэтичного поведения заместителя руководителя управления здравоохранения по отношению к подчиненным. По рекомендации Совета госслужащий привлечен к дисциплинарной ответственности», - добавила Е. Степаненко.

Провели в этом году семь проверок по вопросам соблюдения законодательства о госслужбе, выявили 162 нарушения. При поступлении обращений открываются и внеплановые проверки.

«На основании обращения жителя области на неправомерность действия конкурсной комиссии департамент провел проверку. В результате отменены результаты конкурса на занятия вакантной должности руководителя одного из областных управлений», - сказала Е. Степаненко.


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#Северо-Казахстанская область   #Другие государственные органы  
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Автор:

Олеся Жуковень

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