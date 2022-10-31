Число дисциплинарных дел в отношении госслужащих ВКО уменьшилось

31 Октября 2022, 15:58

31 Октября 2022, 15:58

Число дисциплинарных дел в отношении госслужащих ВКО уменьшилось

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области в этом году в два раза уменьшилось количество дисциплинарных дел, рассмотренных на Совете по этике. Об этом сообщил руководитель Департамента Агентства по делам государственной службы по ВКО Нурлан Еркебаев, передает МИА «Казинформ».

«За 9 месяцев 2022 года Советом по этике проведено 6 заседаний, на которых рассмотрено 39 вопросов. На конец отчетного периода исполнено 99% рекомендаций. В целом, по сравнению с прошлым годом доля дисциплинарных дел, рассмотренных Советом по этике, снизилась на 57%, то есть в 2 раза. Данный показатель свидетельствует об увеличении мер профилактической направленности», - сказал Нурлан Еркебаев.

Он также сообщил о том, что с начала года в отношении 6 госслужащих были отменены акты госорганов в наложении дисвзыскания. Их права были восстановлены.

«По направлению контроля в сфере государственной службы с начала года поступило 214 обращений. Из всех обращений 117 рассмотрено по компетенции. Анонимных обращений не поступало, 12 - прекращено, в связи с отказом заявителя. Кроме того, по обращениям физических и юридических лиц проведено 54 внеплановых проверки, в результате восстановлены права 17 человек», - заявил спикер.