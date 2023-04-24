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Число детских травм растет в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
24 Апреля 2023, 08:20
Число детских травм растет в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Больше всего детей поступает в больницы региона с термическими и химическими ожогами. Если еще три года назад медики отмечали снижение таких травм, то в прошлом году их количество значительно увеличилось. Также с наступлением теплой погоды возрастает статистика падения детей с окон многоэтажек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинскую областную детскую больницу ежедневно попадают десятки детей с различными травмами. По словам врачей, дети часто травмируются на батутах, падают с велосипедов и качелей. Но больше всего пугает статистика по термическим и химическим ожогам. В прошлом году 257 детей поступили с таким травмами. Медики говорят, что это тревожный сигнал и, значит, родители не принимают меры по профилактике.

«В основном детский травматизм - это обычно бытовые травмы. Чаще всего, у детей термические и химические ожоги. К сожалению, все эти травмы происходят из-за недосмотра родителей. Эти дети поступают в очень тяжелом состоянии. Они проходят через отделение реанимации, проводятся всевозможные оперативные вмешательства», - пояснил хирург ОДКБ Ыкылас Акмолдаев.

Также с наступлением теплых дней дети буквально один за другим падают из окон квартир. За три года в Карагандинской области выпали из окон 265 детей. И тут особо важно не оставлять их одних и не открывать окна, если около подоконника находятся стулья, тумбочка или же другие предметы, по которым малыши могут подняться к окну. Сейчас очень много способов обезопасить детей от таких случаев. Продаются специальные фиксаторы, которые с легкость можно установить на пластиковое окно.

«Самый бюджетный вариант - это блокиратор на окна, тростики установить. Порядка, в пределах 3,5 тысяч тенге это стоит. Бюджетный вариант решеток - это алюминиевые решетки можно установить, в пределах 10 тысяч тенге. Также есть прозрачные решетки на окна, они порядка 25 тысяч тенге стоят. Выдерживают более восьмидесяти килограмм нагрузки. Тросики выдерживают на разрыв порядка 400 килограммов», - говорит специалист по установке окон Игорь Алексейко.

Травмируются дети и при пожарах. Тут тоже важно прятать легковоспламеняющиеся предметы, спички.

«В Карагандинской области в 2022 году при пожарах зарегистрировано 3 факта гибели детей, и пятеро детей были травмированы. С начала 2023 года у нас зарегистрирован один факт гибели ребенка и четверо детей были травмированы. В первую очередь родителям необходимо максимально уделить внимание тому, чтобы дети с раннего возраста понимали о том, что спички - это не игрушки. Родителям необходимо спички, зажигалки убирать в укромное место от детей», - добавила капитан гражданской защиты ДЧС Зарина Уалиева.

Спасатели отмечают, что детей нужно учить элементарным правилам безопасности, малышей не оставлять одних дома. А старшим детям лучше знать наизусть номера аварийных служб.


Карагандинская область   Минздрав РК   МЧС   Караганда   Дети  
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