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Число детей с избыточным весом и ожирением растет в Казахстане - ЮНИСЕФ

15 Октября 2019 13:41
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Число детей с избыточным весом и ожирением растет в Казахстане - ЮНИСЕФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане растет число детей с избыточным весом и ожирением, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу представительства Детского фонда ООН ЮНИСЕФ в РК.

Отметим, что сегодня ЮНИСЕФ выпустил глобальный доклад на тему питания под названием «Положение детей в мире, 2019 год: дети, продовольствие и питание».

В распространенном сообщении отмечено, что в Казахстане ситуация в области питания детей также вызывает беспокойство.

Растет число детей с избыточным весом и диагнозом «ожирение» – каждый пятый ребенок в возрасте 9 лет в Казахстане страдает от этого. Наиболее высокие показатели отмечаются среди городского населения и детей, не находившихся на грудном вскармливании.

Каждый десятый ребенок в возрасте до 5 лет имеет избыточный вес или ожирение. 21% детей в Казахстане в возрасте до 2 лет не получают фруктов или овощей. Меньше половины детей до 6 месяцев находится на исключительном грудном вскармливании – всего 38%.

Меньше половины детей продолжают получать грудное молоко после введения прикорма в 6 месяцев – 41% детей (данный показатель незначительно выше среди семей с наиболее высоким достатком).

«Достаточно разнообразно питаются дети в 49% казахстанских семей (дети в возрасте 6-23 месяцев). Дети школьного возраста регулярно потребляют сахаросодержащие прохладительные напитки, почти половина из детей – еженедельно. Дети подвергаются агрессивному маркетингу сахаросодержащих напитков», - добавляют в пресс-службе фонда.

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Ключевые слова: Здравоохранение, Молодежь,
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Автор:

Серик Сабеков

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