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    22:36, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Число «бумажных» госуслуг сократилось в восемь раз в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в первом квартале государственные органы оказали населению более 1,2 млн услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по делам государственной службы, более 98% госуслуг были оказаны в электронном виде.

    «За первый квартал количество услуг, оказанных в электронном виде, возросло на 5,7%. Сократились услуги, полученные в бумажном виде, в восемь раз, и через Госкорпорацию «Правительство для граждан» - практически в три раза. На увеличение доли электронных услуг повлияла и доступность услуг на портале e-gov. Сейчас через него можно получить 649 видов госуслуг», - проинформировал руководитель департамента Елена Степаненко.

    Через секторы самообслуживания североказахстанцы получили более 30 тысяч услуг. По сравнению с прошлым годом, рост – в пять раз. В департаменте полагают, что это результат обучения навыкам пользования порталом «Электронного правительства».




    Теги:
    Северо-Казахстанская область Другие государственные органы Общество
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