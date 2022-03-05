Число болеющих СOVID-19 снижается в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области снижается число болеющих СOVID-19. В настоящее время лечение в стационарах и дома получают 227 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 6 человек. Пять случаев подтверждено в городе Атырау, один случай - на Тенгизском месторождении. У 3 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 3 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 5 человека.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 205 человек, в модульной больнице - 22 пациента.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «зеленой» зоне.

Ранее сообщалось о темпах вакцинации и ревакцинации от COVID-19 в Атырауской области.