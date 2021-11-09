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Число болеющих КВИ детей снизилось в три раза в  Атырауской области

9 Ноября 2021 03:18
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Число болеющих КВИ детей снизилось в три раза в  Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Число болеющих КВИ детей снизилось в три раза в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс- службе управления здравоохранения Атырауской области, коронавирусной инфекцией в регионе болеют 14 беременных женщин. Из них 10 получают лечение в инфекционных стационарах, 4 находятся дома на амбулаторном лечении. Также COVID-19 болеют 37 детей, из них четверо получают лечение в инфекционных стационарах, 33 находятся на амбулаторном лечении. Число болеющих ковид детей снизилось в три раза по сравнению с сентябрём.

Как ранее сообщалось, 165 человек продолжают лечиться от КВИ в инфекционных стационарах Атырауской области.



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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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