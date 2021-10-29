Число болеющих КВИ детей и беременных женщин назвали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Число болеющих дома и в инфекционных стационарах коронавирусной инфекцией детей и беременных женщин назвали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в регионе коронавирусной инфекцией болеют 24 беременные женщины. Из них 15 получают лечение в инфекционных стационарах, 9 находятся на амбулаторном лечении. Также коронавирусной инфекцией болеют 74 ребенка, из них двое получают лечение в инфекционных стационарах, 72 находятся на амбулаторном лечении.

Как ранее сообщалось, COVID-19 выявили у 27 жителей Атырауской области за сутки.