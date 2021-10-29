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    23:21, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Число болеющих КВИ детей и беременных женщин назвали в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Число болеющих дома и в инфекционных стационарах коронавирусной инфекцией детей и беременных женщин назвали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в регионе коронавирусной инфекцией болеют 24 беременные женщины. Из них 15 получают лечение в инфекционных стационарах, 9 находятся на амбулаторном лечении. Также коронавирусной инфекцией болеют 74 ребенка, из них двое получают лечение в инфекционных стационарах, 72 находятся на амбулаторном лечении.

    Как ранее сообщалось, COVID-19 выявили у 27 жителей Атырауской области за сутки.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Регионы Казахстана Минздрав РК
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