Число болеющих КВИ беременных и детей увеличилось в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области незначительно выросло число болеющих COVID-19 беременных и детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс- службе управления здравоохранения региона, в настоящее время в Атырауской области коронавирусной инфекцией болеет 21 беременная женщина. Из них 9 получают лечение в инфекционных стационарах, 12 находятся дома на амбулаторном лечении. Также COVID-19 болеют 35 детей. Из них трое получают лечение в инфекционных стационарах, 32 находятся на амбулаторном лечении.

Число выявленных инфицированных коронавирусом беременных женщин и детей в последние дни незначительно, но увеличилось.

Ранее сообщалось о загруженности стационаров и реанимаций пациентами с КВИ в Атырау.