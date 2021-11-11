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Число болеющих КВИ беременных и детей увеличилось в Атырауской области
11 Ноября 2021 16:43
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области незначительно выросло число болеющих COVID-19 беременных и детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщили в пресс- службе управления здравоохранения региона, в настоящее время в Атырауской области коронавирусной инфекцией болеет 21 беременная женщина. Из них 9 получают лечение в инфекционных стационарах, 12 находятся дома на амбулаторном лечении. Также COVID-19 болеют 35 детей. Из них трое получают лечение в инфекционных стационарах, 32 находятся на амбулаторном лечении.
Число выявленных инфицированных коронавирусом беременных женщин и детей в последние дни незначительно, но увеличилось.
Ранее сообщалось о загруженности стационаров и реанимаций пациентами с КВИ в Атырау.
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