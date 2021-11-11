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Число болеющих КВИ беременных и детей не снижается в Атырауской области
11 Ноября 2021 01:42
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области не снижается число болеющих КВИ беременных женщин и детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения, в Атырауской области коронавирусной инфекцией болеют 15 беременных женщин. Из них 10 получают лечение в инфекционных стационарах, 5 находятся на амбулаторном лечении. Также COVID-19 болеют 32 ребенка. Из них четверо получают лечение в инфекционных стационарах, 28 находятся на амбулаторном лечении.
Число болеющих коронавирусной инфекцией беременных и детей не снижается в течение месяца, но и не имеет тенденции к росту.
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