Число болеющих КВИ беременных и детей не снижается в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области не снижается число болеющих КВИ беременных женщин и детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения, в Атырауской области коронавирусной инфекцией болеют 15 беременных женщин. Из них 10 получают лечение в инфекционных стационарах, 5 находятся на амбулаторном лечении. Также COVID-19 болеют 32 ребенка. Из них четверо получают лечение в инфекционных стационарах, 28 находятся на амбулаторном лечении.

Число болеющих коронавирусной инфекцией беременных и детей не снижается в течение месяца, но и не имеет тенденции к росту.