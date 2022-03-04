Число болеющих коронавирусом сократилось в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области число болеющих COVID-19 сократилось до 247 человек. Летом эта цифра превышала 10 тысяч человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 3 человек. Все случаи подтверждены в городе Атырау. У 2 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 1 человека симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 64 человека.
В настоящее время в домашних условиях получают лечение 226 человек, в модульной больнице - 21 пациент. Летом число болеющих коронавирусной инфекцией в отдельные недели превышало 10 тысяч человек.
По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «зеленой» зоне.
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