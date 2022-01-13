Число болеющих коронавирусом резко растет в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки в регионе выявили 243 инфицированных COVID-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 243 человек. Из них 193 случая подтверждено в городе Атырау, 30 случаев - на Тенгизском месторождении, 10 - в Кызылкогинском районе, 10 - в Курмангазинском районе.

У 140 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 103 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 14 человек.

В настоящее время в домашних условиях получает лечение 341 человек, в модульной больнице - 170 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 17. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 176 пациентов с коронавирусной инфекцией. В начале января в области фиксировались единичные случаи заболевания инфекцией.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.