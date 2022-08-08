Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Число болеющих COVID-19 в Атырауской области превысило тысячу человек
8 Августа 2022 16:04

Число болеющих COVID-19 в Атырауской области превысило тысячу человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Число болеющих COVID-19 в Атырауской области превысило тысячу человек. За минувшие сутки коронавирус был диагностирован у 26 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

В городе Атырау за сутки выявлено 16 заболевших коронавирусной инфекцией, в Жылыойском районе - 8, Индерском и Махамбетском районах - по 1 человеку.

«У 21 пациента с коронавирусной инфекцией заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 5 человек признаков заболевания нет. За прошедшие сутки в области никто не вылечился от коронавируса. Сейчас в домашних условиях получают лечение 1038 человек, во второй областной больнице - 30, в районных инфекционных стационарах - 13 больных»,- сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

По темпам распространения инфекции Атырауская область находится в «зеленой» зоне.


Новости по теме
Столетний ветеран ВОВ успешно прошел послеоперационную реабилитацию в «Совминке»
Находятся на аппарате ИВЛ 5 пациентов с COVID-19 - Минздрав РК
Почему важно проходить скрининговые обследования
Читайте также
Столетний ветеран ВОВ успешно прошел послеоперационную реабилитацию в «Совминке»
Смертность из-за коронавируса в мире выросла в июле в полтора раза
Новые случаи заражения КВИ выявили в Тибете
Более 9,3 млн человек вакцинировано от коронавируса в Казахстане
35 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
2061 человек выздоровел от коронавируса в РК за сутки
1373 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
Пьяного водителя лишили прав на семь лет в Атырауской области
Популярное
1 Учебную программу начальной военной подготовки пересмотрят в РК
2 Система оценивания на уроках физкультуры может поменяться в РК
3 Воспитатель из костанайского детсада стала одной из лучших в стране
4 Казахстан завоевал бронзовую медаль ЧА по дзюдо в Нур-Султане
5 Пьяного водителя лишили прав на семь лет в Атырауской области

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив