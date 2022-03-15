Число болеющих COVID-19 сократилось до 100 человек в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ-В Атырауской области число получающих лечение от коронавирусной инфекции дома и в инфекционных стационара сократилось до 100 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

«За последние сутки в регионе заболевших коронавирусной инфекцией не выявлено. В области от коронавирусной инфекции лечатся 100 пациентов. 11 из них находятся в модульной больнице, 89 человек получают лечение амбулаторно дома. В реанимации с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии лежат два пациента.

Регион по темпам распространения вируса находится в «зелёной» зоне»,- проинформировали в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Летом число болеющих коронавирусной инфекцией в отдельные дни превышало 10 тысяч человек. Под их лечение были отданы практически все стационары и два общежития.