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    23:26, 14 Март 2022 | GMT +6

    Число болеющих COVID-19 сократилось до 100 человек в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ-В Атырауской области число получающих лечение от коронавирусной инфекции дома и в инфекционных стационара сократилось до 100 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

    «За последние сутки в регионе заболевших коронавирусной инфекцией не выявлено. В области от коронавирусной инфекции лечатся 100 пациентов. 11 из них находятся в модульной больнице, 89 человек получают лечение амбулаторно дома. В реанимации с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии лежат два пациента.

    Регион по темпам распространения вируса находится в «зелёной» зоне»,- проинформировали в пресс-службе областного управления здравоохранения.

    Летом число болеющих коронавирусной инфекцией в отдельные дни превышало 10 тысяч человек. Под их лечение были отданы практически все стационары и два общежития.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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