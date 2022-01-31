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Число болеющих COVID-19 снизилось в Атырауской области

31 Января 2022 17:06
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Число болеющих COVID-19 снизилось в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 168 жителей Атырауской области. Несколько дней назад цифра выявленных больных ежедневно приближалась к 600, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 168 человек. Из них 115 случаев подтверждено в городе Атырау, четыре случая - на Тенгизском месторождении, 28 - в Жылыойском районе, пять - в Индерском районе, один - в Исатайском районе, шесть - в Кызылкогинском районе, пять - в Курмангазинском районе, четыре - в Макатском районе.
У 93 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 75 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки вылечившихся от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.
В настоящее время в домашних условиях получают лечение 6 653 человека, в областной больнице N2 - 31, в модульной больнице - 167 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 60 человек, в районных инфекционных стационарах - 60. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - один пациент с коронавирусной инфекцией.
По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.

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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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