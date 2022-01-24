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Число болеющих COVID-19 резко выросло в Павлодарской области

24 Января 2022 13:21
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Число болеющих COVID-19 резко выросло в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области за сутки зарегистрировано 980 заболевших COVID-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«За последние сутки коронавирус подтвердился у 980 человек. Самый большой прирост в городах Павлодар (512), Экибастуз (300) и Аксу (55 новых случаев)», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

В общей сложности на 24 января зарегистрировано 64 347 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией: с симптомами 53 863, без симптомов 10 484 человек. Прирост числа болеющих за неделю вырос более чем в пять раз: если с 10 по 16 января оказалось 1208 положительных тестов на КВИ, то с 17 по 2 января – 5375 случаев.
«Резкий рост заболеваемости эксперты связывают с распространением нового штамма коронавируса – омикрон, который опасен высокой скоростью передачи и устойчивостью к антителам у переболевших и привитых», - добавили в ДСЭК.
Третью дозу вакцины в Павлодарской области получил 59 561 житель региона, за последние сутки курс ревакцинации прошли 2 148 человек. А всего от коронавируса полный курс вакцинации двумя компонентами получили 71,8 %, или 347 599 жителей региона.
«Продолжается вакцинация подростков, беременных и кормящих женщин. На сегодняшний день препаратом «Pfizer» первый этап прошли 6 712 человек, вторым компонентом привито 3 930 человек», - дополнили эпидемиологи.
Вакцинация проводится бесплатно.


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#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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