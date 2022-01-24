Число болеющих COVID-19 резко выросло в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области за сутки зарегистрировано 980 заболевших COVID-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние сутки коронавирус подтвердился у 980 человек. Самый большой прирост в городах Павлодар (512), Экибастуз (300) и Аксу (55 новых случаев)», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

В общей сложности на 24 января зарегистрировано 64 347 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией: с симптомами 53 863, без симптомов 10 484 человек. Прирост числа болеющих за неделю вырос более чем в пять раз: если с 10 по 16 января оказалось 1208 положительных тестов на КВИ, то с 17 по 2 января – 5375 случаев.

«Резкий рост заболеваемости эксперты связывают с распространением нового штамма коронавируса – омикрон, который опасен высокой скоростью передачи и устойчивостью к антителам у переболевших и привитых», - добавили в ДСЭК.

Третью дозу вакцины в Павлодарской области получил 59 561 житель региона, за последние сутки курс ревакцинации прошли 2 148 человек. А всего от коронавируса полный курс вакцинации двумя компонентами получили 71,8 %, или 347 599 жителей региона.

«Продолжается вакцинация подростков, беременных и кормящих женщин. На сегодняшний день препаратом «Pfizer» первый этап прошли 6 712 человек, вторым компонентом привито 3 930 человек», - дополнили эпидемиологи.

Вакцинация проводится бесплатно.