Число болеющих COVID-19 превысило шесть тысяч в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки COVID-19 подтвердился у 486 жителей Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 486 человек. Из них 332 случая подтверждено в городе Атырау, 26 случаев - на Тенгизском месторождении, 40 - в Жылыойском районе, 16 - в Индерском районе, 8 - в Исатайском районе, 25 - в Кызылкогинском районе, 25 - в Курмангазинском районе, 9 - в Макатском районе, 15 - в Махамбетском районе.

У 235 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 251 человека симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 100 человек.

В настоящее время в домашних условиях получает лечение 5 381 человек, в областной больнице N2 - 56, в модульной больнице - 170 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 44 человека, в районных инфекционных стационарах - 77. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 285 пациентов с коронавирусной инфекцией.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.