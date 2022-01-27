Число болеющих COVID-19 превысило семь тысяч в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Число болеющих COVID-19 превысило семь тысяч в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 414 человек. Из них 262 случая подтверждено в городе Атырау, 48 случаев – на Тенгизском месторождении, 52 – в Жылыойском районе, 12 – в Индерском районе, 8 – в Исатайском районе, 15 – в Кызылкогинском районе, пять – в Курмангазинском районе, четыре – в Макатском районе, восемь – в Махамбетском районе.

У 280 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 134 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 179 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 6 788 человек, в областной больнице – 55, в модульной больнице – 165 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 57 человек, в районных инфекционных стационарах – 70. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз – 15 пациентов с коронавирусной инфекцией.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.