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    21:22, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Число болеющих COVID-19 детей и беременных назвали в Атырау

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Число болеющих COVID-19 детей и беременных женщин назвали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона, в настоящее время в Атырауской области коронавирусной инфекцией болеют 20 беременных женщин. Из них 10 получают лечение в инфекционных стационарах, 10 находятся на амбулаторном лечении. Также COVID-19 болеют 104 ребенка. Из них пятеро получают лечение в инфекционных стационарах, 99 находятся на амбулаторном лечении.

    Как ранее сообщалось, более 500 человек лечатся от коронавируса в Атырауской области.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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