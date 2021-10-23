Число болеющих COVID-19 детей и беременных назвали в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Число болеющих COVID-19 детей и беременных женщин назвали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона, в настоящее время в Атырауской области коронавирусной инфекцией болеют 20 беременных женщин. Из них 10 получают лечение в инфекционных стационарах, 10 находятся на амбулаторном лечении. Также COVID-19 болеют 104 ребенка. Из них пятеро получают лечение в инфекционных стационарах, 99 находятся на амбулаторном лечении.

Как ранее сообщалось, более 500 человек лечатся от коронавируса в Атырауской области.



