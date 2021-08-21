Число больных КВИ в тяжёлом состоянии выросло в Атырау

АTЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в инфекционных стационарах возросло число пациентов с COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырауской области в реанимациях находится 101 человек. 10 подключено к аппаратам ИВЛ.

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 1 796 человек. Загруженность составляет 59,6% (на 3012 койко-мест).

В отделениях реанимации лежит 101 пациент, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 88,6% (на 114 мест).

За сутки в Атырауской области скончались 4 человека инфицированных COVID-19.

Как ранее сообщалось, число вновь заболевших COVID-19 снизилось в Атырауской области.