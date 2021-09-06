Число больных коронавирусом снизилось в стационарах Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки Covid-19 выявили у 120 жителей Атырауской области. Вылечился от КВИ 601 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 120 заболевших коронавирусной инфекцией.

В Атырау подтверждено 80 новых случаев заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 15 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском, Индерском, Макатском и Махамбетском районах - по одному заболевшему, в Исатайском районе - два, в Кызылкогинском районе - девять, в Курмангазинском районе - 10 человек.

Заболевание у 62 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 58 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечился 601 человек.

В настоящее время лечение в домашних условиях получают 6 083 человека. Снизилось с двух тысяч до тысячи число пациентов, проходящих лечение в стационарах. Сегодня находятся в модульной больнице - 175, во второй областной больнице – 140 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 65, в кардиоцентре - 56, в ж/д больнице - 39 пациентов, в областной больнице - 12, в общежитиях - 74, в районных инфекционных стационарах - 214. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 214 человек.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.