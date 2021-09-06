РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:22, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Число больных коронавирусом снизилось в стационарах Атырауской области

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки Covid-19 выявили у 120 жителей Атырауской области. Вылечился от КВИ 601 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 120 заболевших коронавирусной инфекцией.

    В Атырау подтверждено 80 новых случаев заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 15 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском, Индерском, Макатском и Махамбетском районах - по одному заболевшему, в Исатайском районе - два, в Кызылкогинском районе - девять, в Курмангазинском районе - 10 человек.

    Заболевание у 62 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 58 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечился 601 человек.

    В настоящее время лечение в домашних условиях получают 6 083 человека. Снизилось с двух тысяч до тысячи число пациентов, проходящих лечение в стационарах. Сегодня находятся в модульной больнице - 175, во второй областной больнице – 140 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 65, в кардиоцентре - 56, в ж/д больнице - 39 пациентов, в областной больнице - 12, в общежитиях - 74, в районных инфекционных стационарах - 214. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 214 человек.

    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!