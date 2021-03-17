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Число больных коронавирусом снизилось в Атырауской области

17 Марта 2021 00:23
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Число больных коронавирусом снизилось в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области число инфицированных коронавирусом на Тенгизском месторождении по сравнению с январем 2021 снизилось более чем в 2 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за 15 марта в регионе выявлено 48 инфицированных коронавирусной инфекцией. Среди них 10 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 36 заболевших на месторождении Тенгиз. В Курмангазинском районе - 1 человек, в Индерском - 1.

Заболевание у 10 человек протекает с симптомами КВИ. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 150 человек, в областном инфекционном стационаре находятся 80 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 16, в стационарах на Тенгизе лечатся или наблюдаются медиками 310 человек. С начала января число инфицированных в области, в том числе на Тенгизском месторождении, снизилось более чем в два раза.

За 15 марта в регионе от коронавирусной инфекции выздоровели 50 человек.

По темпам распространения коронавируса Атырауская область находится в «желтой» зоне.

В Атырауской области более двух тысяч человек получили прививки от коронавируса.


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#Атырауская область   #Акимат   #Здравоохранение   #Статистика   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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