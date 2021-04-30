Число больных коронавирусом назвали в Минздраве – данные на 30 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой привел статистические данные по заболеваемости коронавирусом на 30 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«1 августа прошлого года в рамках реализации поручений Главы государства Казахстан перешел к регистрации и учету случаев COVID-19 по новым кодам международной классификации болезней», - сказал Алексей Цой на отчетной встрече с населением.

Он напомнил, что Казахстан разработал уникальную комплексную систему оценки и прогнозирования эпидситуации с набором ограничительных мер.

«Данная модель одобрена постоянным представительством ВОЗ в Республике Казахстан, а также была адаптирована странами ЕС и высоко оценена соседними государствами», - подчеркнул министр.

«В Казахстане на 30 апреля зарегистрировано 319 818 больных с положительным результатом COVID-19 и 52 844 случаев с КВИ-, выздоровели (ПЦР +) 273 915 (86%), и 51 555 (98%) ПЦР-. При этом на лечении находится 42 235 человек с положительным результатом КВИ и 495 с отрицательным», - заключил глава Минздрава.



