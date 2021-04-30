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    13:20, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Число больных коронавирусом назвали в Минздраве – данные на 30 апреля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой привел статистические данные по заболеваемости коронавирусом на 30 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «1 августа прошлого года в рамках реализации поручений Главы государства Казахстан перешел к регистрации и учету случаев COVID-19 по новым кодам международной классификации болезней», - сказал Алексей Цой на отчетной встрече с населением.

    Он напомнил, что Казахстан разработал уникальную комплексную систему оценки и прогнозирования эпидситуации с набором ограничительных мер.

    «Данная модель одобрена постоянным представительством ВОЗ в Республике Казахстан, а также была адаптирована странами ЕС и высоко оценена соседними государствами», - подчеркнул министр.

    «В Казахстане на 30 апреля зарегистрировано 319 818 больных с положительным результатом COVID-19 и 52 844 случаев с КВИ-, выздоровели (ПЦР +) 273 915 (86%), и 51 555 (98%) ПЦР-. При этом на лечении находится 42 235 человек с положительным результатом КВИ и 495 с отрицательным», - заключил глава Минздрава.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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