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Число больных COVID-19 в тяжелом состоянии назвали в Атырауской области
27 Июля 2021 00:50
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 66 пациентов с коронавирусом находятся в инфекционных больницах в тяжёлом состоянии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, на сегодняшний день в инфекционных стационарах лечение получают 1307 человек. Загруженность составляет 49,6 % (на 2632 койко-места). В отделениях реанимации лежат 66 пациентов, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 58,4 % (на 113 мест).
Регион по-прежнему находится в «красной» зоне по распространению коронавируса.
Как ранее сообщалось, в Атырауской области не снижается число вновь выявленных инфицированных коронавирусом.
С 26 июля в области ужесточили карантин.
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