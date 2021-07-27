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Число больных COVID-19 в тяжелом состоянии назвали в Атырауской области

27 Июля 2021 00:50
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Число больных COVID-19 в тяжелом состоянии назвали в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 66 пациентов с коронавирусом находятся в инфекционных больницах в тяжёлом состоянии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, на сегодняшний день в инфекционных стационарах лечение получают 1307 человек. Загруженность составляет 49,6 % (на 2632 койко-места). В отделениях реанимации лежат 66 пациентов, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 58,4 % (на 113 мест).

Регион по-прежнему находится в «красной» зоне по распространению коронавируса.

Как ранее сообщалось, в Атырауской области не снижается число вновь выявленных инфицированных коронавирусом.

С 26 июля в области ужесточили карантин.

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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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