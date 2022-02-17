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Число больных COVID-19 снижается в Атырауской области

17 Февраля 2022 14:14
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Число больных COVID-19 снижается в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 11 человек. Из них 6 случаев подтверждено в городе Атырау, 5 - на Тенгизском месторождении.

У 8 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 3 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечился 171 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 935 человек, в областной больнице N2 - 10, в модульной больнице - 67 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 7 человек, в районных инфекционных стационарах - 15. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз пациентов с коронавирусной инфекцией нет.

Как сообщалось ранее, в Атырауской области ревакцинацию от COVID-19 прошли почти 34 тысячи человек.

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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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