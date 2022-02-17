Число больных COVID-19 снижается в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 11 человек. Из них 6 случаев подтверждено в городе Атырау, 5 - на Тенгизском месторождении.
У 8 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 3 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечился 171 человек.
В настоящее время в домашних условиях получают лечение 935 человек, в областной больнице N2 - 10, в модульной больнице - 67 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 7 человек, в районных инфекционных стационарах - 15. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз пациентов с коронавирусной инфекцией нет.
Как сообщалось ранее, в Атырауской области ревакцинацию от COVID-19 прошли почти 34 тысячи человек.
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