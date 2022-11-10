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    12:06, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Число богатейших людей Китая рекордно сократилось

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Число богатейших людей Китая с состоянием минимум 5 млрд юаней ($690 млн) в этом году уменьшилось рекордными темпами за последние 24 года, а основатель компании Alibaba Джек Ма занял лишь девятую строчку в рейтинге, следует из опубликованного на этой неделе институтом Hurun (Хужунь) доклада Hurun China Rich List, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году в список попали 1305 человека, что на 11% меньше, чем в прошлом году, а их общее состояние составило $3,5 трлн, что на 18% меньше в сравнении с показателями 2021 года.

    Первую строчку в списке богатейших китайцев возглавил основатель компании по производству бутилированной воды Чжун Шаньшань. Его состояние за год выросло на 17% и составило $65 млрд.

    Вторую строчку списка занял основатель компании ByteDance Чжан Имин с состоянием $35 млрд.

    Тройку лидеров богатейших людей Китая замкнул основатель крупнейшего производителя топливных элементов и литий-ионных аккумуляторов CATL Цзэн Юйкунь с состоянием $32,9 млрд.

    Основатель компании Alibaba Джек Ма занял лишь девятую строчку в рейтинге. Его состояние сократилось почти на 30% до $25,7 млрд.

    В первую тройку городов с наибольшей концентрацией богатейших людей в список-2022 вошли Пекин, Шэньчжэнь и Шанхай, за ними следуют Гонконг и Ханчжоу.

    Средний возраст китайских миллиардеров 58 лет.

    Как отмечает издание, сокращение списка богатейших людей Китая стало в этом году самым большим за последние 24 года и связано с замедлением мировой экономики в условиях пандемии и геополитической напряженности в мире, что оказало влияние на китайскую экономику.

    Фото: english.www.gov.cn






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