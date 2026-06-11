Впервые с 2015 года ООН зафиксировала снижение числа беженцев

Масштабы вынужденного перемещения сократились впервые за десять лет, но миллионы беженцев по-прежнему не могут начать новую жизнь, передает Kazinform со ссылкой на службу новостей ООН.

Число людей, вынужденных покинуть свои дома, впервые за последнее десятилетие снизилось. Вместе с тем масштабы вынужденного перемещения остаются недопустимо высокими: в 2025 году 5,4 миллиона человек были вынуждены искать убежище за пределами своих стран из-за конфликтов и преследований. Об этом говорится новом докладе Управления ООН по делам беженцев (УВКБ).

Представляя ежегодный доклад о глобальных тенденциях, Верховный комиссар ООН по делам беженцев Бархам Салех отметил, что масштабы вынужденного перемещения остаются недопустимо высокими.

В то же время темпы возвращения домой заметно выросли. В прошлом году в места постоянного проживания вернулись 14,7 миллиона человек, включая 4,4 миллиона беженцев и 10,3 миллиона внутренне перемещенных лиц. Особенно значительный рост числа возвращений был зафиксирован в Афганистане, Судане и Сирии.

По данным УВКБ, число возвращений беженцев стало вторым по величине за всю 60-летнюю историю наблюдений. Однако многие люди возвращались не по собственной воле, а под давлением и в крайне нестабильные условия.

В результате общее число беженцев в мире за год сократилось на три процента — до 41,6 миллиона человек.

В ловушке изгнания

Около 70 процентов беженцев продолжают жить в условиях затяжного изгнания, зачастую за чертой бедности. При этом почти столько же — 68 процентов — находятся в странах с низким и средним уровнем дохода.

Зависимость от гуманитарной помощи не дает людям возможности самостоятельно строить свое будущее.

Цель УВКБ

Управление ООН стремится к 2035 году более чем вдвое сократить число беженцев, живущих в условиях длительного перемещения и зависящих от гуманитарной помощи. Агентство предлагает расширять возможности для добровольного возвращения на родину, переселения в третьи страны, получения гуманитарных виз, а также содействовать финансовой самостоятельности беженцев.

Для достижения поставленной цели необходимы совместные усилия правительств, гуманитарных и международных организаций, частного сектора и гражданского общества. Их задача — помочь беженцам обрести экономическую независимость при сохранении гарантий убежища и защиты. В УВКБ призывают создать условия, при которых заработок беженцев позволит им жить не ниже официальной черты бедности в принимающих странах.

При этом, по словам Салеха, добровольное возвращение должно оставаться главным долгосрочным решением проблемы. Разрешение хотя бы нескольких крупнейших конфликтов современности позволило бы миллионам вернуться домой в безопасных и достойных условиях.

От помощи к самостоятельности

Еще одним важным направлением является включение беженцев в национальные системы образования, здравоохранения, финансовых услуг и рынки труда.

В УВКБ считают, что это позволит людям получать доход и вносить вклад в развитие принимающих стран. Однако для достижения этой цели необходимы дополнительные инвестиции и поддержка государств, которые уже несут значительную нагрузку.

Верховный комиссар также призвал расширить программы переселения наиболее уязвимых беженцев, воссоединения семей, предоставления разрешений на работу и образовательных грантов.

Согласно докладу, в 2025 году число людей, прибывших в третьи страны по программам переселения и спонсорской поддержки, сократилось более чем вдвое и составило всего 81,8 тысячи человек.

Основные кризисы

Более 70 процентов беженцев и других лиц, нуждающихся в международной защите, происходят из шести стран: Афганистана, Венесуэлы, Сирии, Судана, Украины и Южного Судана.

Крупнейшими принимающими странами в 2025 году стали Колумбия (2,8 млн человек), Германия (2,7 млн), Турция (2,4 млн), Уганда (1,9 млн), Иран (1,7 млн), Чад (1,5 млн) и Пакистан (1,3 млн).

Отдельно в докладе отмечается, что к концу 2025 года в мире насчитывалось 68,6 миллиона внутренне перемещенных лиц — на семь процентов меньше, чем годом ранее. Крупнейшей кризисной ситуацией в мире оставался Судан, где внутри страны были перемещены 9,1 миллиона человек.

Кроме того, война на Ближнем Востоке, начавшаяся в феврале 2026 года, привела к перемещению, по оценкам, одного миллиона человек в Ливане и 3,2 миллиона человек в Иране.

По данным УВКБ, к концу 2025 года в мире также насчитывалось около 4,5 миллиона лиц без гражданства — на три процента больше, чем годом ранее. В то же время почти 46 тысяч человек в 24 странах смогли получить документы и избавиться от статуса безгражданства.

Ранее сообщалось о том, что более 2 800 беженцев-рохинджа с начала года пытались покинуть Мьянму через море.