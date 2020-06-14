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Число бессимптомных носителей коронавируса в РК достигло 4 402 человек

14 Июня 2020 08:23
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Число бессимптомных носителей коронавируса в РК достигло 4 402 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За 13 июня 2020 года зарегистрированы 620 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

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город Шымкент - 492 (+61)

Акмолинская область - 51 (+7)

Актюбинская область - 115 (+31)

Алматинская область - 274 (+28)

Атырауская область - 431 (+52)

Восточно-Казахстанская область - 167 (+19)

Жамбылская область - 59 (+13)

Западно-Казахстанская область - 270 (+8)

Карагандинская область - 711 (+155)

Костанайская область - 46 (+15)

Кызылординская область - 100 (+8)

Мангистауская область - 166 (+11)

Павлодарская область - 46 (+5)

Северо-Казахстанская область - 117 (+10)

Туркестанская область - 115 (+19)

Итого бессимптомных в Казахстане – 4 402.


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#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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