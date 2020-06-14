Число бессимптомных носителей коронавируса в РК достигло 4 402 человек
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За 13 июня 2020 года зарегистрированы 620 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.
город Нур-Султан - 520 (+71)
город Алматы - 722 (+107)
город Шымкент - 492 (+61)
Акмолинская область - 51 (+7)
Актюбинская область - 115 (+31)
Алматинская область - 274 (+28)
Атырауская область - 431 (+52)
Восточно-Казахстанская область - 167 (+19)
Жамбылская область - 59 (+13)
Западно-Казахстанская область - 270 (+8)
Карагандинская область - 711 (+155)
Костанайская область - 46 (+15)
Кызылординская область - 100 (+8)
Мангистауская область - 166 (+11)
Павлодарская область - 46 (+5)
Северо-Казахстанская область - 117 (+10)
Туркестанская область - 115 (+19)
Итого бессимптомных в Казахстане – 4 402.
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