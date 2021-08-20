Число беременных женщин с коронавирусом растет в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Об эпидемиологической ситуации в Костанайской области рассказала в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела Бексултанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации замруководителя профильного ведомства, в Костанайской области развернуто 2335 инфекционных и карантинных коек, из них 2035 - инфекционные койки.

«В настоящее время заняты 1028 коек, загруженность 51%. Также развернуто 325 карантинных коек, находятся 62 пациента или 19%. Вместе с тем, развернуто 173 реанимационные койки и в них находятся 82 человек, 47- в тяжелом состоянии, - сообщила Бексултанова. — С 1 января в регионе заболело 342 ребенка. 153 пролечены амбулаторно, остальные через стационары. По беременным - у нас идет увеличение. На вчерашний день зарегистрировано уже 164 беременных, заболевших КВИ».

На сегодня в область всего доставлено 346 655 доз первого компонента и 285 385 доз второго компонента вакцины от коронавирусной инфекции.

«Вакцинировано первым компонентом 282 867 человек или 56%, вторым компонентом 221 778 человек или 43,9%. В проведении вакцинации задействовано 426 медицинских работников, прошедших соответствующее обучение», - добавила заместитель руководителя управления здравоохранения.

В управлении озвучили данные и по вакцинированным, которые все же заболели КВИ. В настоящее время среди вакцинированных заболели 1208 человек. Это от числа заболевших - 4,7%, от числа привитых - 0,43%.