Число арестованных в связи с разрушениями в зоне бедствия в Турции достигло 269

АСТАНА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - В Турции число арестованных в связи с разрушениями в зоне февральских землетрясений с эпицентром в провинции Кахраманмараш возросло до 269, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

Следственные мероприятия в связи с масштабными последствиями землетрясений продолжаются.

Генпрокуратура установила ​​причастность 1068 лиц к некачественной застройке, что стало причиной человеческих жертв. 320 подозреваемых отпущены под подписку о невыезде.

Кроме того, ордера на задержание выданы в отношении 228 подозреваемых, а ордера на заключение под стражу – в отношении еще 106 подозреваемых.

При этом установлено, что 43 подозреваемых уже нет в живых, 14 человек находятся за границей.

Ранее сообщалось, что по делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 247 человек.

6 февраля в Турции с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, число погибших в результате разрушительных землетрясений на юге Турции достигло 46 104 человек.

В разборе завалов после разрушительных землетрясений в Турции участвовали 11 тысяч спасателей из 88 стран, в том числе казахстанцы.

Ущерб, нанесенный Турции произошедшими в феврале землетрясениями, может превысить $100 млрд. Об этом сообщила официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон.

Специалисты утверждают, что афтершоки будут продолжаться в регионе еще на протяжении полугода. Исследователь Франк Хугербитс из Нидерландов, предсказавший мощное землетрясение в Турции, предупредил о новых возможных катастрофах в начале марта.

7 марта в турецких провинциях Хатай, Кахраманмараш и Кайсери произошли три землетрясения.