Число активных волонтеров в Казахстане выросло в шесть раз с 2020 года

В Казахстане фиксируется ряд устойчивых тенденций развития гражданского общества, включая рост НПО, развитие волонтерства, усиление общественного контроля и цифровизацию взаимодействия государства и общества, сообщил вице-министр Евгений Кочетов в ответе на запрос агентства Kazinform.

— Первая тенденция — число активных НПО превысило 18 тысяч, около тысячи организаций перешли к проектному управлению. Вторая — активное развитие волонтерства: по сравнению с 2020 годом число активных волонтёров выросло примерно в шесть раз и достигло около 300 тысяч, волонтерских организаций — в 3,5 раза (свыше 810), а инициативных групп — в десять раз (более 3500), количество «серебряных» волонтеров — в восемь раз (6000).

Третьей тенденцией Е. Кочетов назвал институционализацию общественного контроля. В частности, с 2024 года активно применяется профильный закон, проведены сотни общественных мониторингов, обновлены общественные советы, в которых более 86% составляют представители гражданского общества.

— Четвертая тенденция — децентрализация поддержки, то есть всё большую роль в финансировании и взаимодействии с НПО играют регионы. Пятая тенденция — цифровизация инструментов участия: развиваются цифровые платформы по взаимодействию с общественными организациями, внедряется платформа по благотворительности, единая цифровая база неправительственных организаций, что существенно облегчит процедуры взаимодействия общества и государства, — говорится в ответе вице-министра.

По данным Министерства культуры и информации, в настоящее время в Казахстане действует более 18 тысяч неправительственных организаций, при этом около тысячи из них уже используют проектный подход в своей деятельности.

Напомним, что по поручению Главы государства разрабатывается Концепция развития волонтерского движения до 2030 года.