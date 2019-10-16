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вчера 22:52
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Числившихся в розыске троих иностранцев задержали в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В течение последних суток полицейские Алматинской области задержали 9 разыскиваемых уголовных преступников, в том числе трех иностранных граждан, числившихся в межгосударственном розыске, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Активизации розыскных мероприятий в регионе сопутствовало проведение республиканской отработки «Бродяга», инициированной МВД РК с 15 по 17 октября. Среди задержанных - 1 женщина, разыскиваемая за совершение крупной кражи в Талдыкоргане, и 8 мужчин, подозреваемых в грабеже, кражах, автоугоне, а также скрывающиеся от правосудия после совершения ДТП.
«Среди разысканных лиц двое граждан Узбекистана, объявленные в розыск у себя на Родине за совершение серьезных преступлений. Один из них, 1988 года рождения, разыскиваемый с апреля правоохранителями Кашкардарьинской области, был задержан полицейскими Ескельдинского района. Другой, 1981 года рождения, из Самаркандской области, был задержан в нашем Карасайском районе. Также стражи порядка задержали в Талгаре 35-летнего россиянина, разыскиваемого 2 года полицией Ямало-Ненецкого автономного округа РФ. Все задержанные помещены под стражу», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
В ходе отработки полицейским региона удалось также установить местонахождение 5 граждан, числившихся без вести пропавшими, среди которых пропавший в начале сентября 72-летний житель Талдыкоргана и 17-летняя девушка, разыскиваемая больше месяца полицией города Тараза.
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