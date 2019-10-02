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Числившегося в межгосударственном розыске убийцу задержали в Алматинской области

2 Октября 2019 18:43
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Числившегося в межгосударственном розыске убийцу задержали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские задержали 27-летнего мужчину, числившегося в межгосударственном розыске по подозрению в совершении убийства в Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Задержанный подозревается в убийстве 35-летнего жителя Талгарского района, полуобгоревшее тело которого было обнаружено в декабре 2018 года на окраине села Карабулак. По результатам судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшего наступила в результате ножевых ранений.

Выяснилось, что преступление совершено 29 декабря во время пьяного застолья четырех местных жителей. После убийства тело потерпевшего было вывезено на тележке на окраину села и подожжено среди бытового мусора. «Сотрудникам Талгарской районной полиции удалось в дежурные сутки установить всех трех подозреваемых в убийстве. Двое из них были задержаны, а третий подался в бега и в итоге объявлен в межгосударственный розыск. Ориентировки на разыскиваемого были разосланы по всем полицейским подразделениям, размещены в социальных сетях и средствах массовой информации. В ходе принятых мер подозреваемый был задержан на днях в Алматы», - сообщил начальник ДП Алматинской области генерал-майор Мурат Урумханов.

В настоящее время мужчина доставлен в управление полиции Талгарского района и помещен под стражу. Досудебное расследование по факту проводится согласно части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Убийство».

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Ключевые слова: Алматинская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Хасан Еспанов

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