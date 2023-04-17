Численность жильцов разрушенного дома в Жанаозене неизвестна – МЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Численность жильцов дома в Жанаозене, где произошел взрыв газового баллона, неизвестна. Об этом сообщил председатель Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Нурболат Дербисов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С местными исполнительными органами мы сейчас ведем работу по установлению количества пострадавших. В первую очередь, мы провели прямую работу по спасению людей. По поступившим к нам данным, там было 14 человек. Мы выясняем, сколько человек было прописано по этому адресу и сколько фактически проживало. После этого дадим дополнительную информацию. Сейчас спасатели продолжают работу. Если под завалом будут найдены еще люди, мы дополнительно сообщим», – сказал Нурболат Дербисов, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, в 05:00 по времени Астаны во 2-м микрорайоне Жанаозена в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров. Развернут оперативный штаб.

Спасатели из-под завалов живыми извлекли четырех человек и четырех погибших.

Также в АО НК «КазМунайГаз» сказали, что помогут оставшимся без жилья семьям получить новые квартиры.

По данным МЧС, разборка развалин дома в Жанаозене близится к завершению.