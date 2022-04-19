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Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве достигла 3,5 млн человек в РК

Автор:  
Акбота Кузекбай
19 Апреля 2022, 09:32
Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве достигла 3,5 млн человек в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП выросла на 7,9% и достигла 34,7%. Об этом сообщил первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Тимур Жаксылыков, динамика состояния развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в Казахстане в период с 2015 по 2021 годы демонстрирует положительные результаты.

«Доля МСП в ВВП выросла на 7,9% и достигла 34,7%. Выпуск продукции МСП увеличился почти в 2 раза и достиг 29,7 трлн тенге в номинальном выражении. Общее количество действующих МСП выросло на 15,2% и достигло 1,4 млн субъектов. Общая численность занятых в МСП выросла на 10,6% и достигла 3,5 млн человек. При этом новая модель развития страны требует продолжения качественных изменений для обеспечения устойчивости долгосрочного экономического роста страны», - сказал Тимур Жаксылыков в ходе заседания Правительства.

По его словам, в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства предоставляются финансовые и нефинансовые меры поддержки МСП.

«В 2021 году в сравнении с 2020 годом, общий кредитный портфель, охваченный мерами господдержки, увеличился на 57% и составил 3,4 трлн. тенге», - добавил он.

Тимур Жаксылыков отметил, что в 2021 году Правительство продолжило реализацию комплекса антикризисных мер, начатых в период пандемии, в том числе кредитование пострадавших секторов экономики; трехлетний мораторий на проведение проверок с посещением субъектов малого и микропредпринимательства; отсрочка по кредитам субъектов МСП в пострадавших отраслях; налоговые льготы.


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