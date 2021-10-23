Численность снежного барса увеличилась в Казахстане – зампред программы развития ООН в РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 23 октября отмечается Международный день снежного барса. Какие работы проводятся по охране и снижению угрозы исчезновения редкого животного, в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал заместитель​ постоянного представителя программы развития ООН в Казахстане Виталий Времиш.

- Расскажите, в чем уникальность снежного барса? Почему он представляет особый интерес для ученых?

- По словам ученых, снежный барс - это один из редчайших хищников семейства кошачьих, который находится на вершине экологической пищевой цепи. Этот хищник является самым крупным представителем кошачьих, проживающим в порой недоступных для человека горных экосистемах Восточной, Центральной и Южной Азии. Поэтому сведений о снежном барсе не так много. Его сложно вычислить в дикой природе, поэтому исследователям чаще всего попадаются лишь следы жизнедеятельности животного: поскребы, задиры хищника на деревьях, шерсть, следы и другое.

Тем не менее, благодаря современным технологиям за последние несколько лет ученые узнают о жизни этого уникального хищника все больше информации. Стоит помнить, что снежный барс является частью биологического разнообразия и выступает индикатором благополучия экосистемы, в которой он обитает.

- Что на сегодняшний день угрожает снижению популяции снежного барса? Какова его численность в Казахстане?

- Основными угрозами сокращения численности снежного барса являются расширение хозяйственной, экономической деятельности и наступление человека на его территорию, нарушение экосистем, браконьерство и изменение климата. В частности, последствия изменения климата негативно отражаются на экологии горных районов, в том числе и Центральной Азии - ареала обитания снежного барса. Из-за сокращения кормовой базы хищника снежный барс вынужден подниматься выше в горы в поисках новых мест обитания, а их становится все меньше.

Сегодня, снежный барс внесен в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах, где обитает, в том числе и в Казахстане. В настоящее время ориентировочная численность снежного барса в республике составляет 135-170 особей, а ареал обитания охватывает горные экосистемы Алтая, Жетысуского и Заилийского Алатау и Западного Тянь-Шаня.

- В последнее время снежный барс все чаще попадается в фотоловушки. С чем это связано?

- За последние годы благодаря мерам по созданию и расширению уже существующих природных парков и заповедников, мы можем отметить положительную динамику и рост популяции снежного барса в Казахстане. Экосистемы довольно неплохо восстановились. Показателем этого служит увеличение численности снежного барса. Если в 2000-х годах его численность была около 110 особей, в 2012 году - 110-130 особей, в 2019 году ученые оценили численность в 130-150 особей, то последние данные за 2021 год говорят о том, что средний показатель на сегодня - от 135 до 170 особей.

К примеру, в текущем году в национальном парке «Алтын-Эмель» фотоловушки зафиксировали размножающуюся группу снежного барса - самку с котятами. По данным ученых, до начала масштабного хозяйственного освоения природы Казахстана на территории, где сейчас располагается природный парк, круглый год обитали снежные барсы. Со временем они были истреблены, уменьшилась кормовая база. За 25 лет существования парка «Алтын-Эмель» негативные факторы были минимизированы или исключены, появились условия: не велся выпас скота, не было браконьерства, численность горного козла, кормовой базы хищника увеличилась.

В начале 2020 года, снежный барс впервые был зафиксирован в фотоловушках на Киргизском хребте в Жамбылской области, что само по себе очень значимое событие. Благодаря проведённым исследованиям с использованием фотоловушек, возможно оценить, что на небольшом участке этого хребта в двух ущельях обитают как минимум 5 особей снежного барса. Постоянное обитание здесь снежного барса, вероятно, обеспечивается, за счет расселения зверей из соседнего Кыргызстана, в результате улучшения его охраны в этой стране.

Активное присутствие хищника на этих и других природных территориях свидетельствует о хорошем состоянии экосистем, наличии кормовой базы и эффективности природоохранных мероприятий. Можно утверждать, что на сегодняшний день, в Казахстане наметилась тенденция к увеличению численности снежного барса.

- ПРООН ведет работу над вопросами изучения и сохранения барса в Казахстане. Можно ли говорить о каких-то результатах? Какие проводятся работы для охраны снежного барса в республике?

- Программа развития ООН уже на протяжении нескольких лет содействует Казахстану в вопросах изучения снежного барса. Данный проект реализуется с 2018 года совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов при финансовой поддержке Глобального экологического фонда с целью сохранения видов биоразнообразия и ценных экосистем для достижения устойчивого развития людей и планеты.

Совместно с национальными партнерами, отечественными зоологами и исследователями проводится активная работа по вопросам изучения снежного барса в Казахстане, в которой уже есть значительные результаты. Благодаря фотоловушкам ученые могут опознавать снежных барсов, отслеживать их перемещение. Всего ПРООН передала 294 фотоловушки, которые установлены в 13 особо охраняемых природных территориях Казахстана. В дополнение, нацпарки также были оснащены дронами и тепловизорами, впервые в национальных парках республики внедряется система SMART-патрулирования, которая облегчает работу по мониторингу, помогает отслеживать диких животных. Данная система уже успешно апробирована и работает в Сайрам-Угамском парке на юге страны.

На сегодняшний день мониторинг и исследование состояния популяции являются фундаментом, на котором строится вся охрана и сохранение вида. Совместно с Институтом зоологии Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан разработано методическое пособие, в котором были определены базовые подходы, помогающие в исследовании снежного барса.

Положительно сказываются на охранных мероприятиях по сохранению ирбиса усилия ПРООН как по расширению площади существующих особо охраняемых природных территорий, так и по созданию новых. Благодаря фактам присутствия снежного барса в Маркенском районе Жамбылской области сегодня проводится системная работа по созданию новой особо охраняемой природной территории Меркенского государственного регионального природного парка.

- Расскажите о новых проектах ПРООН по снижению угроз исчезновения снежного барса.

- Совместно с Институтом зоологии Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан и инициативой ПРООН проводится системный анализ по изучению снежного барса: определяется ареал обитания, а также актуальные угрозы. Задачами данных исследований в рамках проекта является изучение современного состояния снежного барса, его повадок и путей миграции.

Выводом данных исследований должен стать разрабатываемый нами План управления ландшафтами обитания снежного барса. Это современный подход, применяющийся во всех странах, где обитает снежный барс. В этом документе будут отражены меры, приоритетные действия по сохранению снежного барса и мест его обитания. План управления разрабатывается с рядом заинтересованных сторон, в том числе с местными сообществами и особо охраняемыми территориями.

Развивая особо охраняемые природные территории Казахстана, сохраняя экосистемы, растительный и животный мир, мы способствуем развитию снабжающих, регулирующих, поддерживающих и культурных экосистемных услуг природных ресурсов. Экосистемные услуги в свою очередь тесно связаны с такими компонентами благополучия людей, как здоровье, безопасность, условия хорошей жизни и социальные отношения.

Напомним, сегодня отмечается Международный день снежного барса. Этот день был учрежден по инициативе стран, которые входят в ареал обитания ирбиса.