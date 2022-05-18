18 Мая 2022 14:11

Численность сайгаков за год может составить свыше 1 млн в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Окот сайгаков завершается в казахстанских степях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель отдела РГКП ПО «Охотзоопром» Азамат Акаев сообщил, что окот животных, где самки сайгаков производят на свет детенышей ежегодно проходит в весенний период - с конца апреля, а чаще всего с начала мая до 15 мая.

«Мы как органы, занимающиеся охраной, мониторим численность животных. У нас распространены три популяции: устюртская, бетпакдалинская, уральская», - прокомментировал руководитель отдела «Охотзоопром».

По итогам учетных данных прошлого года, численность сайгаков составила 842 тыс. особей. В этом году ожидается увеличение их численности.

«Учет в этом году мы провели, но он еще в камеральной обработке, поэтому пока конкретных данных нет. Предположительно появится около 1,2 млн особей. Почти 90% сайгаков от численности всего мира обитает на нашей территории», - проинформировал он.

«Мы в конце мая получим предварительный отчет, а конкретные данные у нас уже будут в декабре, потому что в течение года проводится мониторинг. Учет проводится именно перед окотом. Во время окота мы не должны мешать животным», - сказал А. Акаев.

Также эксперт объяснил, что учет численности животных проводится по утвержденным научными организациями методике с применением воздушного судна, в основном посредством вертолета.

«На каждую популяцию определены часы с участием уполномоченных органов, научных организаций, специалистов. Согласно формуле проводится экстраполяция. В течение года отслеживаем и в конце года даем точные данные», - говорит А. Акаев.

Тенденция последних лет показывает, что численность сайгаков растет по всем трем популяциям, но факты браконьерства и попытки охоты на сайгаков не исключаются, несмотря на ужесточение мер. Инспекторы круглосуточно ведут борьбу с незаконной охотой на сайгаков.

«За незаконную охоту на сайгаков предусмотрена уголовная ответственность. Факты браконьерства есть. Государственными органами производится охрана, патрулирование в ночное и дневное время. По мере возможности обновляется материально-техническая база и условия работы инспекторов», - сказал руководитель отдела «Охотзоопром».

Также Азамат Акаев прокомментировал видео, которое на прошлой неделе казахстанцы распространяли в социальных сетях. На кадрах запечатлен белый сайгак-альбинос. Оказалось, что видео снято пару лет назад в России. Информацию подтвердили в Минэкологии.

«Во-первых, настоящее видео снято не в Казахстане. Во-вторых, альбинизм - всеми известное явление. Это рождение детеныша исключительно белого цвета. Это научно доказанный факт, который может произойти из-за болезни или нарушений генной цепочки. Такое может встречаться в природе, но в редких случаях», - сказал Азамат Акаев.



