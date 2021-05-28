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    12:43, 28 Май 2021 | GMT +6

    Численность сайгаков в Казахстане превысила 800 тысяч голов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одним из показателей эффективности мер по сохранению популяций сайгаков и противодействию браконьерству, предпринимаемых Министерством экологии, геологии и природных ресурсов, стал рост за 2 года численности этих животных более чем в 2 раза: с 334 тысяч до 842 тысяч.

    Как ранее сообщалось, предыдущий показатель численности сайгаков был зарегистрирован в 2019 году. В 2020 году из-за коронавирусной пандемии учет не производился. Новые данные удалось получить в результате возобновления учета.

    В Казахстане обитают 3 популяции сайгака - Бетпакдалинская, Уральская и Устюртская. При этом на нашу страну приходится свыше 90% всемирной популяции животных (Saiga tatarica tatarica).

    В связи со снижением численности сайгаков в прошлые периоды Правительством принимаются комплексные меры по недопущению исчезновения их популяций.

    Напомним, что сохранение сайгаков стало проблемой в результате снижения их численности с более чем 1 млн в конце 90 годов ХХ века до 21 тысячи голов в 2003 году. Основными причинами снижения численности этого вида стали болезни и браконьерство.

    В этой связи в 2005 году была принята первая программа по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов копытных животных и сайгаков.

    Для повышения эффективности охраны сайгаков в основных местах их концентрации в период окота, зимовки и миграции были созданы государственные природные резерваты «Иргиз-Тургайский» (Актюбинская область) и «Алтын дала» (Костанайская область).

    В целях усиления мер ответственности за незаконную добычу сайгаков в 2012 году постановлением Правительства был введен запрет на пользование сайгаками, их частями и дериватами на всей территории Казахстана до 2020 года. Этот срок позднее продлен до 2023 года.

    В 2019 году приняты меры по ужесточению законодательства за браконьерство, предусматривающие суровые наказания вплоть до лишения свободы сроком до 12 лет и конфискации имущества.

    Кроме того, в стране ежегодно проводится широкомасштабная природоохранная акция «Сайгак». В ее рамках Минэкологии и правоохранительные органы осуществляют совместные мероприятия по усилению охраны сайгаков в период окоты и лактации, а также пресечению нарушений природоохранного законодательства на территории страны.


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