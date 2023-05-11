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Численность работающих казахстанцев достигла почти 9 миллионов

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
11 Мая 2023, 09:49
Численность работающих казахстанцев достигла почти 9 миллионов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В четвертом квартале 2022 года в стране числилось почти 9 млн занятого населения — на 1,7% больше, чем годом ранее. Численность занятых в городской местности выросла на 4,6%, до 5,5 млн человек, в сельской же местности наблюдалось уменьшение численности на 2,4% за год, до 3,5 млн человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

94,5% всех занятых трудились на основной единственной работе, 4,2% — на основной работе, личном подворье и дополнительной работе, еще 1,3% имели основную и дополнительную работу.

В разрезе уровней образования 4 млн человек имели высшее и послевузовское образование, 4,4 млн человек — техническое и профессиональное образование, 582,6 тысячи человек — начальное, основное, общее среднее образование.

Среди занятых 6,8 млн человек составляли наемные работники, 1,6 млн человек — индивидуальные предприниматели, 498,1 тысячи человек — независимые работники, 19,8 тысячи человек — лица, занимающиеся частной практикой, 5,8 тысячи человек — физлица, являющиеся учредителями (участниками) хозяйственных товариществ и учредителями, акционерами (участниками) акционерных обществ, а также членами производственных кооперативов.

В региональном разрезе больше всего занятых числилось в Алматы: 1 млн человек — на 2,2% больше, чем годом ранее. В топ-3 регионов также вошли Туркестанская (793,8 тысячи человек, плюс 2,1% за год) и Алматинская (677,9 тысячи человек, минус 30,2%) области. Меньше всего занятых числилось в Улытауской(101,7 тысячи человек), Северо-Казахстанской (277,2 тысячи человек) и Абайской (287,1 тысячи человек) областях.

В разрезе отраслей больше всего занятых насчитывалось в сфере оптовой и розничной торговли, а также авторемонта: 1,5 млн человек.

В тройку ключевых для занятого населения отраслей также попали образование (1,2 млн человек, плюс 2,8%) и сельское, лесное и рыбное хозяйство (1,1 млн человек, минус 5,6% за год).

Среди непопулярных сфер деятельности оказались водоснабжение, сектор искусства, развлечений и отдыха, а также электроснабжение.


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