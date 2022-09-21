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Численность работающих более 41 часа в неделю в РК сократилась
21 Сентября 2022, 10:32

Численность работающих более 41 часа в неделю в РК сократилась

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Численность временно незанятых граждан выросла на 17% за год, до 157,7 тыс. человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

Во втором квартале текущего года в РК числилось 8,8 млн занятых — на 0,3% больше, чем годом ранее. Большинство занятых работали по стандартному графику — 36–40 фактически отработанных часов в неделю на основной работе: 6,8 млн человек, плюс 2,8% за год.

Численность работающих более 41 часа в неделю во втором квартале текущего года сократилась на 10,7% за год, до 1,3 млн человек. Численность временно незанятых выросла на 17% за год, до 157,7 тыс. человек.

Среднее рабочее время по РК составило 38 часов в неделю. Для занятых в возрасте 15 лет показатель составил 12 часов в неделю, для молодежи 16–24 лет — 38 часов, для казахстанцев 25–54 лет — 39 часов, для граждан 55–64 лет — 36 часов, для работающих пенсионеров от 65 лет — 19 часов в неделю.

Больше всего занятых, работающих менее 5 часов в неделю, относилось к сфере оптовой и розничной торговли; ремонта автомобилей и мотоциклов: 544 человека.

Среди вынужденных «трудоголиков», работающих более 41 часа в неделю, большинство были заняты в сфере оптовой и розничной торговли и авторемонта, а также в строительстве и транспортно-логистическом сегменте. Меньше всего занятых с таким перегруженным графиком относились к сфере искусства, развлечения и отдыха.

Среди работников со стандартным графиком в 36–40 часов в неделю большинство были заняты в торговле, образовании и АПК, меньшинство — в сфере водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов.

В разрезе специальностей больше всего занятых менее 5 часов в неделю относилось к руководителям и государственным служащим (544 человека), специалистам-техникам и иному вспомогательному профессиональному персоналу (500 человек), а также фермерам и рабочим АПК (313 человек).

Во втором квартале текущего года меньше установленной продолжительности рабочего дня были заняты 671,4 тыс. человек — на 2,8% меньше, чем годом ранее.

Большинство из них не были заняты весь рабочий день из-за отсутствия достаточного объема работ: 178,1 тыс. человек. Среди причин такой занятости также наблюдались наличие достаточного дохода (95,2 тыс. человек) либо ежегодный трудовой отпуск и праздничные дни (90,1 тыс. человек).


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