Численность пенсионеров в Казахстане побила рекорд

Согласно данным Центра развития трудовых ресурсов РК, в августе текущего года в стране насчитывалось 2,3 млн пенсионеров - это максимальная численность за последние годы. Таким образом, наблюдается постепенное увеличение численности населения пенсионного возраста в РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

Сегодня в республике действует трёхуровневая система пенсионного обеспечения.

Первый уровень:

Государственная базовая пенсионная выплата, которая назначается всем гражданам, достигшим пенсионного возраста. Введена с 2005 года в качестве одного из инструментов обеспечения доходов пожилого населения.

Солидарные пенсии, выплачиваемые за счёт средств государственного бюджета.

Второй уровень (обязательный) — пенсионные выплаты из ЕНПФ (единого накопительного пенсионного фонда) за счёт пенсионных накоплений работников.

Третий уровень (добровольный) — ДПВ (добровольные пенсионные взносы), стимулирующие личную ответственность граждан за пенсионное обеспечение.

Наиболее важным и существенным является накопительный компонент. Простыми словами, чем больше человек накопит, тем большую пенсию он будет получать в старости. Это наделяет население ответственностью за своё будущее.

По состоянию на 1 августа 2023 года пенсионные накопления казахстанцев в ЕНПФ достигли 16,4 трлн тенге — почти на 20% (или на 2,7 трлн тенге) больше, чем годом ранее. Пенсионные накопления за счёт обязательных пенсионных выплат за год выросли на 19,5% и составили 15,8 трлн тенге. Пенсионные накопления по обязательным профессиональным пенсионным взносам увеличились на 27,8% за год, до 517 млрд тенге. Тем временем накопления за счёт ДПВ увеличились на 57,8%, достигнув 4,5 млрд тенге.

Управляют пенсионными активами Национальный банк РК, а также УИП (управляющие инвестиционным портфелем), то есть частные инвестиционные компании РК. При этом основную долю активов аккумулирует НБ РК. Нацбанк и управляющие инвестиционным портфелем в целях получения инвестиционного дохода размещают пенсионные активы в надёжные финансовые инструменты разных секторов экономики в различных валютах в Казахстане и за рубежом.

Основные направления инвестирования пенсионных активов НБ РК на 1 августа 2023 года выглядят следующим образом:

государственные ценные бумаги Министерства финансов РК — 49,14%;

облигации квазигосударственных компаний — 10,42%;

облигации казахстанских банков второго уровня — 5,34%;

государственные ценные бумаги других стран — 4,45%;

ценные бумаги международных финансовых организаций — 2,26%;

корпоративные облигации казахстанских эмитентов — 0,10%.

Инвестиционный портфель в разрезе валют выглядит так: инвестиции в национальной валюте — 70,36%, в долларах США — 29,62%, в другой валюте — 0,03% портфеля пенсионных активов.