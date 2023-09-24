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    05:10, 24 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Численность пенсионеров в Казахстане побила рекорд

    пенсия ЕНПФ
    Фото: shutterstock.com

    Согласно данным Центра развития трудовых ресурсов РК, в августе текущего года в стране насчитывалось 2,3 млн пенсионеров - это максимальная численность за последние годы. Таким образом, наблюдается постепенное увеличение численности населения пенсионного возраста в РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

    Сегодня в республике действует трёхуровневая система пенсионного обеспечения.

    Первый уровень:

    Государственная базовая пенсионная выплата, которая назначается всем гражданам, достигшим пенсионного возраста. Введена с 2005 года в качестве одного из инструментов обеспечения доходов пожилого населения.

    Солидарные пенсии, выплачиваемые за счёт средств государственного бюджета.

    Второй уровень (обязательный) — пенсионные выплаты из ЕНПФ (единого накопительного пенсионного фонда) за счёт пенсионных накоплений работников.

    Третий уровень (добровольный) — ДПВ (добровольные пенсионные взносы), стимулирующие личную ответственность граждан за пенсионное обеспечение.

    Наиболее важным и существенным является накопительный компонент. Простыми словами, чем больше человек накопит, тем большую пенсию он будет получать в старости. Это наделяет население ответственностью за своё будущее.

    По состоянию на 1 августа 2023 года пенсионные накопления казахстанцев в ЕНПФ достигли 16,4 трлн тенге — почти на 20% (или на 2,7 трлн тенге) больше, чем годом ранее. Пенсионные накопления за счёт обязательных пенсионных выплат за год выросли на 19,5% и составили 15,8 трлн тенге. Пенсионные накопления по обязательным профессиональным пенсионным взносам увеличились на 27,8% за год, до 517 млрд тенге. Тем временем накопления за счёт ДПВ увеличились на 57,8%, достигнув 4,5 млрд тенге.

    Управляют пенсионными активами Национальный банк РК, а также УИП (управляющие инвестиционным портфелем), то есть частные инвестиционные компании РК. При этом основную долю активов аккумулирует НБ РК. Нацбанк и управляющие инвестиционным портфелем в целях получения инвестиционного дохода размещают пенсионные активы в надёжные финансовые инструменты разных секторов экономики в различных валютах в Казахстане и за рубежом.

    Основные направления инвестирования пенсионных активов НБ РК на 1 августа 2023 года выглядят следующим образом:

    государственные ценные бумаги Министерства финансов РК — 49,14%;

    облигации квазигосударственных компаний — 10,42%;

    облигации казахстанских банков второго уровня — 5,34%;

    государственные ценные бумаги других стран — 4,45%;

    ценные бумаги международных финансовых организаций — 2,26%;

    корпоративные облигации казахстанских эмитентов — 0,10%.

    Инвестиционный портфель в разрезе валют выглядит так: инвестиции в национальной валюте — 70,36%, в долларах США — 29,62%, в другой валюте — 0,03% портфеля пенсионных активов.

     

    Теги:
    Пенсия ЕНПФ
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